برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم تشريعات "النواب" في عهد السيسي

وجه النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اولي الاهتمام بالكثير من القضايا منذ توليه حكم البلاد وعلي رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء ، موضحا ان هذا الملف من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين حيث هناك اكثر من ٢ مليون و٨٠٠ قضية يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء.

واضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، كان لابد علينا كبرلمان وحكومة حل هذه المشكلة لأن المواطنيين في الدوائر يطالبوننا كنواب لهم بالانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وايضا فيما يتعلق بحل مشكلة الاحوزة العمرانية.

وشدد قريطم أن هذا القانون احتاج الكثير من الوقت حتي يظهر بهذا الشكل من اجل خدمة المواطن ودورنا كنواب نرسل هذه الرسائل للمسؤولين والقيادة السياسية التي وضعت في أجندة أولوياتها هذا القانون من أجل المواطنين ، مشيرا إلي أن الرئيس يطبطب علي الشعب من خلال كافة الإجراءات والقوانين التي يحتاجها المواطن المصري.

وطالب قريطم من الحكومة العمل بمرونة في تيسير هذا القانون كي نصل لمتطلبات المواطنين لأن المواطن كل ما يشغله إجراءات مرنة لحل مشاكله ، مشددا علي ضرورة التنفيذ حتي نصل للمواطن بالريف المصري فهم لا يدركون معني القوانين بل التطبيق العملي لها.