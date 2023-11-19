غدًا.. افتتاح مهرجان القراءة المسرحية في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية

يفتتح مهرجان القراءة المسرحية، فعاليات الدورة الرابعة، غدا الإثنين، بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، والتى تحمل اسم الراحل الأستاذ الدكتور مصطفى سليم.

تقام فعاليات المهرجان فى الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري، حيث يشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدى الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بالجامعات المصرية المختلفة.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة نبيلة حسن.

وتضم لجنة التحكيم كل من: الدكتورة منى صادق، والدكتورة عبير منصور، والدكتور كمال عطية.