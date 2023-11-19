محافظ بورسعيد يوجه بعلاج مصابين بحادث العقار المنهار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لاثنين من المصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات نتيجة حادث انهيار عقار نطاق حي الشرق.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.

وتتواصل الجهود للبحث عن أي ضحايا آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان من سكان العقار أن العقار كان تحت الترميم وكان يتواجد عمال داخله، حيث جرى انتشال أول الضحايا ونقله من خلال سيارة إسعاف إلى المستشفى.