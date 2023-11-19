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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. لحظة انتشال أحد ضحايا عقار بورسعيد المنهار

لحظة انتشال أحد ضحايا
لحظة انتشال أحد ضحايا عقار بورسعيد المنهار
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نجحت جهود رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، في انتشال أحد ضحايا عقار منهار نطاق حي الشرق من وسط الأنقاض.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.

 وتتواصل الجهود للبحث عن أي ضحايا آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان من سكان العقار أن العقار كان تحت الترميم وكان يتواجد عمال داخله، وجرى نقل الضحية من خلال سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة.

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