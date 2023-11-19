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الأحد 19 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سيناتور أمريكي يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى نشر المزيد من المعلومات الاستخبارية عن مستشفى الشفاء

ريتشارد بلومنثال
ريتشارد بلومنثال
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دعا السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، اليوم الأحد، إسرائيل والولايات المتحدة إلى نشر المزيد من المعلومات الاستخبارية حول مستشفى الشفاء.

وقال بلومنثال، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية"، إن هذه النقطة مهمة للغاية، ويجب أن يكون هناك المزيد من الشفافية، حيث تحتاج كل من إسرائيل والولايات المتحدة إلى نشر المزيد من هذه المعلومات الاستخبارية.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة فريقا مشتركا إلى المستشفى، أمس السبت.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا عن تحرك إسرائيل للعمل داخل المستشفى.

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