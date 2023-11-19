«الكونغ فو» يشيد بموقف لاعبي الفراعنة ببطولة العالم.. مثلوا مصر بدلًا من أمريكا

كشف شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن موقف مشرف من اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للكبار المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن ما حدث من لاعبي المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم للكبار للووشو كونغ فو المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أمر يدعو للفخر والاعتزاز لنا جميعا ويكشف مدى الانتماء والولاء للشباب المصريين من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول واختيارهم تمثيل منتخب مصر .

وأضاف شريف مصطفى أنه لظروف وإجراءات خارجة عن إرادة الجميع بعد منح اللاعبين الذين كانوا من المقرر أن يسافروا للمشاركة في بطولة العالم للكبار موعد في شهر يناير المقبل للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا ولأن البطولة مقامة حاليا فتعذر سفرهم وأصبحنا في موقف لا نحسد عليه لأنه بذلك لن تشارك مصر في بطولة العالم للكونغ فو.

وتابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو قائلا: لم نيأس وبدأنا في التفكير في كيفية المشاركة بمنتخب في بطولة العالم عبر لاعبين مصريين متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من ضمن «الطيور المهاجرة» وتم التواصل معهم والذين أكدوا تمسكهم باللعب باسم مصر وليس أمريكا كونهم حاملين للجنسية الأمريكية فهؤلاء اللاعبين يستحقون التكريم من الجميع نظرا لوطنيتهم وانتمائهم لبلدهم الأم مصر ويجب أن يعرف الجميع قصصهم حتى يكونوا مثل أعلى للاعبينا في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار ٱلى أن المدرب الكابتن خالد محجوب المدير الفني للمنتخب هو أيضا حامل للجنسية الأمريكية وانقذ الموقف وقام بتدريب اللاعبين الذين شاركوا في البطولة كما حضر ايضا بطل العالم السابق تامر حسن للحضور من نيويورك لمؤزره اللاعبين

وضمت قائمة الشرف للأبطال وهم : أحمد سمير، زياد مدحت، عبد السلام البطران، أحمد علي، روبي حسام في الساندا وفي الاساليب اللاعبان أحمد مصطفى حافظ، عادل عمر والأخير هو الوحيد غير حامل للجنسية الأمريكية ولم ييأس وقام بالسفر إلى تايلاند على نفقته الخاصه من أجل الحصول على التأشيرة الأمريكية من هناك وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة ليتواجد بين صفوف المنتخب.



وتابع أن اللاعبة روبي حسام تكبدت أسرتها مشقة السفر للتواجد معها أثناء البطولة لتشجيعها وتكبد جميع اللاعبين مشقة السفر وتعطلت أعمالهم ومنهم من قام بإلغاء مباراة احترافية له بجائزة 15000 دولار من أجل تمثيل مصر حتى لا تغيب عن بطولة العالم للكبار التي يتواجد فيها الفراعنة باستمرار كون مصر واحدة من كبار دول العالم في الووشو كونغ فو وفي الرياضة بشكل عام بدعم من القيادة السياسية التي تولي الرياضة أهمية كبرى تسهم في تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

واختتم شريف مصطفى قائلا: هؤلاء الأبطال علينا أن نحفظ أسمائهم جيدا ونفتخر بما فعلوه وما تكبدوه من مشقة لخوض المنافسات في البطولة التي لا يعننيا فيها النتائج نهائيا خاصة في ذلك الموقف الذي حصل والذي ينم عن مدى الوطنية والولاء لهؤلاء الشباب الذين يفضلون مصر على أي دولة أخرى وأي جنسية أخرى يحملونها.