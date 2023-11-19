استمرار الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتغزر على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 18 درجة.