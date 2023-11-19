سمير فرج يكشف سر عجز إسرائيل عن الرد على خطف سفينة البحر الأحمر

شدد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي من أهم الزيارات الرئاسية، مبينا أن الرئيس على دراية تمامة بما يجري في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن اختطاف السفينة، هي رسالة إلى من يهمه الأمر في المنطقة، موضحا أن إسرائيل تتعرض الآن لضربات متلاحقة من حماس والحوثيين.

وأشار إلى أن اختطاف السفينة، ما هى إلا رسالة واضحة من الحوثيين إلى أمريكا وإسرائيل، مبينا أن إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى باب المندب بسبب طائرات إف 16 ليس لديها القدرة على الوصول إلى هذه المنطقة إلا بطائرات سي 130 وهي الشحن الجوي وتزويد وقود، لذا ستلجأ إسرائيل إلى أمريكا لوجود قواعد عسكرية لها من ضمن 6 قواعد في جيبوتي المطلة على باب المندب مقابلة باليمن.

وشدد على أن الطائرات الرافال تملك القدرة إلى الوصول إلى باب المندب، بخلاف طائرات إف 16 ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الأسلحة القادرة على حمايتها، وبناء القواعد من أجل تأمين الحدود وقناة السويس، وهذا يدل على بعد تصور كبير لما كان سيحدث لذا عملت على التأمين مبكرا لكافة حدودها.