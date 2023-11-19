تريزيجيه: أتمنى أن يكون لي بصمة فى التأهل هذه المرة مثلما حدث فى 2018

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، أهمية الفوز اليوم على سيراليون واعتلاء صدارة المجموعة على الرغم من الصعوبات التى واجهها المنتخب فى هذه المباراة.

وقال محمود تريزيجيه فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت صعبة والرحلة كانت صعبة جدًا وأرضية الملعب مرهقة ولكن الحمد لله على تحقيق الفوز والثلاث نقاط".



وأضاف تريزيجيه: "الحمد لله أني كنت السبب في التأهل لكأس العالم في 2018 وإن شاء الله يكون ليا بصمة في التأهل هذه المرة رفقة اللاعبين، وإن شاء الله نتأهل ونفرح الجمهور".



وتابع نجم منتخب مصر: "هدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط ولم أفكر في تسجيل الهاتريك وكان كل همي مساعدة المنتخب لتحقيق الفوز".



حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.