فيتوريا: أجواء مباراة سيراليون صعبة والمهم الثلاث نقاط

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إن المنتخب لم يقدم الأداء المثالي أمام سيراليون، موضحا: «لكن حققنا الأهم وهو الفوز بثنائية نظيفة، ومواصلة الانطلاقة القوية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة».

وأضاف «فيتوريا» في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وسيراليون: «الأجواء كانت صعبة بسبب رحلة الطيران الطويلة، مع وجود ملعب نجيلة صناعي، وارتفاع درجة الحرارة ووجود رطوبة، كل هذه أمور كانت صعبة أمام منتخب مصر، لكن نجحنا في تحقيق الانتصار».

وأكد مدرب منتخب مصر: «محمد الشناوي قدم مباراة متميزة اليوم أمام سيراليون، وهذه هي المنتخبات الكبيرة، حينما تحتاج للاعب معين في مباراة تجده، لهذا أعتقد أنه ومعه تريزيجيه، من أبرز نجوم اللقاء».

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.