بالفيديو.. الأوقاف: نحفز الأئمة بالمسابقات لتحويل المساجد لمنارات علم

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل على تحفيز وتشجيع المتميزين سواء للأئمة أو الواعظات أو كذلك من الجمهور أو من يريدون أن يشتركون فى مسابقات الوزارة المختلفة، لافتا إلى أن أحدث مسابقة هى عن أفضل أداء دعوى.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "مسابقة الأداء الدعوى هدفها تحفيز مديريى المدرياء والإدارات والأئمة على تقديم أفضل أداء دعوى لتحويل منابر المساجد إلى منارات بالأنشطة الدعوية خلال الفترة المتبقية من العام".

واستكمل: "المسابقة تستهدف تلانضباط الدعوي والالتزام بوقت الخطبة وموضوعها ورفع أفضل الأنشطة لديها على مواقع التواصل وموافاة المركز الإعلامي للوزارة بها مع إعداد خطة أسبوعية ورفعها لرئيس القطاع الديني لاعتمادها فيما يتصل بأنشطة القوافل وأسابيع الدعوة وبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، ورفع تقرير أسبوعي بنتائج وأثر التنفيذ على أرض الواقع متضمنا عدد الفعاليات وأماكن تنفيذها، وستكون مكافأة التميز للمديرية صاحبة المركز الأول 75 ألف جنيه وتكون موزعة على 20 ألف جنيه لمدير المديرية 10 آلاف جنيه لوكيل المديرية (المديريات أ) .. 10 آلاف جنيه لمدير الدعوة ،5 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة ، 5 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد".



