بعد خسارة دوري المرتبط.. الخطيب يجتمع بفريق سيدات سلة الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع لاعبات الفريق الأول لكرة السلة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي، في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بعد خسارة الفريق لقب دوري مرتبط السلة .

وتحدث رئيس النادي معزفريق سيدات السلة عما حققه الفريق من نتائج رائعة في الموسم الماضي، وحصده كل البطولات التي شارك فيها، وأن هذا الإنجاز من المفترض أن يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة المسيرة المتميزة.

وأشار الخطيب في جلسته إلى أن النتائج الأولية في بداية هذا الموسم لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق وإمكاناته الفنية والبدنية وأنه لا بد أن تكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على أسباب ذلك، خاصة أنه يبدو أن النجاحات التي تحققت في العام السابق البعض قد ارتكن إليها وهو ما حذر منه في حفل التكريم الذي أقيم في نهاية الموسم الماضي وأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة النادي لأن طموح الأهلي وجماهيره بلا حدود وحصد البطولات يحتاج لمضاعفة الجهد، حتي يستمر بالشكل وبالمستوى اللذين يليقان بالنادي وتاريخه.

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في الفريق وجهازه الفني لتدارك الموقف سريعًا، وتحقيق ما تعود عليه الجميع من هذه المجموعة المتميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الكبيرة.

يذكر أن فريق سيدات سلة الأهلي خسر لقب دوري المرتبط بالهزيمة من سبورتنج في مواجهتي النهائي.