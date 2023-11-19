ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح ونونيز.. الثنائي القاتل يعيد ليفربول إلى القمة

صلاح ونونيز
صلاح ونونيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم الثنائي الدولي المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز مستويات رائعة مع ليفربول في الموسم الجاري، ما يساهم في عودة الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح ونونيز هما أفضل ثنائي هجومي في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية، حيث ساعدا بعضهما البعض خمس مرات حتى الآن هذا الموسم، قدم نونيز أربعًا منها.

وأضافت الصحيفة أن نونيز وصلاح أيضًا الثنائي الهجومي الأفضل تصنيفًا من حيث خلق أكبر عدد من التمريرات الحاسمة والفرص.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 12 مباراة.

محمد صلاح داروين نونيز
ads