صلاح ونونيز.. الثنائي القاتل يعيد ليفربول إلى القمة

يقدم الثنائي الدولي المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز مستويات رائعة مع ليفربول في الموسم الجاري، ما يساهم في عودة الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح ونونيز هما أفضل ثنائي هجومي في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية، حيث ساعدا بعضهما البعض خمس مرات حتى الآن هذا الموسم، قدم نونيز أربعًا منها.

وأضافت الصحيفة أن نونيز وصلاح أيضًا الثنائي الهجومي الأفضل تصنيفًا من حيث خلق أكبر عدد من التمريرات الحاسمة والفرص.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 12 مباراة.