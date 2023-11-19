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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«التحالف الوطني» يكشف تفاصيل أكبر قافلة مساعدات شاملة لأهالي غزة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
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كشف عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استعدادات التحالف للقافلة الضخمة المقرر إرسالها إلى غزة، لافتا إلى أن يوم الخميس سيشهد أكبر قافلة مساعدات شاملة تتحرك إلى غزة.

وقال مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "التحالف أرسل 480 شاحنة كمن جميع مؤسساته، من المساعدات تحمل ما يقرب من 9600 طن من المساعدات المتنوعة سواء المواد الغذاية سهلة التحضير أو لبن الأطفال، أو الأدوية والكساء والبطاطين ومواد الإغاثة المختلفة".

وتابع: "القافلة الضخمة التى ستتحرك يوم الخميس إلى غزة ستكون كافية لأهالي غزة لمدة أسبوعين، ليكونوا جاهزين حتى لموسم الشتاء، وهذا بالتزامن مع دخول الشاحنات التى تحمل الوقود".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غزة استعدادات التحالف للقافلة الضخمة المقرر إرسالها إلى غزة
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