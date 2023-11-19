طقس الإسكندرية.. استمرار سقوط الأمطار متوسطة إلى شديدة غدًا

أعلن منذ قليل اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، عن استمرار متابعة الشركة بكافة أجهزتها، لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 20 نوفمبر، حيث تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى وحتى فترة الفجر، وتخف شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار على ان تنتهي فرص الامطار من بعد فترة الظهيرة.

وأكد البيان على استمرار نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط وتصل سرعتها من 50-60 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

وتفقد “نافع” تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع ٢٥، كما تفقد سير العمل بمحطات ٦ و ٤ و ٢ المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.