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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: حركات المقاومة في المنطقة تحارب إسرائيل على كل المحاور

الكاتب والباحث السياسي
الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة
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قال الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة، إن قوى المقاومة في المنطقة العربية قد انخرطوا في هذه الجولة من المعركة، ومنهم الحوثيون، وسواء كانت السفينة التي أخذوها ملك إسرائيل كليا أو جزئيا فهي تنال من قدرات وحضور إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين معاني الحضور الإسرائيلي في المنطقة هو طريق الهند الذي يربط إسرائيل تجاريا بالهند، وهذا يؤدي رسالة أن المقاومة لإسرائيل ليست في فلسطين فقط.

وتابع أن ما حدث في غزة تسبب في دخول جبهات عدة الحرب ضد إسرائيل، وهذا العدوان الإسرائيلي بقيادة نتنياهو له أهداف سياسية واقتصادية، وبالتالي توجه المقاومة ضربات في كل المحاور وليس على محور المواجهة فقط.


 

الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة قوى المقاومة في المنطقة العربية الحوثيون
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