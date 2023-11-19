منتخب مصر يقهر سيراليون بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على مضيفه منتخب سيراليون بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز ثنائية منتخب مصر النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقتين 18 و 62 من عمر اللقاء ليمنح الفراعنة فوزا مهما هو الثاني على التوالي في المجموعة.

وشهد اللقاء حالتي طرد في صفوف منتخب سيراليون الأول من نصيب اللاعب تيريس فورنا في الدقيقة 38 والثاني من نصيب عبدول كابيا في الثاوني الأخيرة من اللقاء.

بهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة ليحقق إنطلاقة قوية في المجموعة الأولى بالتصفيات بينما توقف رصيد منتخب سيراليون عند نقطة واحدة، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية بالمجموعة.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة في مواجهة سيراليون، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخب سيراليون مع أثيوبيا سلبيا.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيل سيراليون أمام مصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيساي.

خط الدفاع: عثمان كاكاي- محمد كابيا- عبدول كابيا- إيمانويل سماديا.

خط الوسط: تيريس فورنا- أبو دومبويا- أغسطس كارجبو- محمد بويا توراي- الحسن كوروما.

خط الهجوم: سليمان كايكاي.