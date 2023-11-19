بالصور.. البحث عن ناجين أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

يكثف رجال الشرطة والحماية المدنية وجهات الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، جهودهم، مساء اليوم الأحد، للبحث عن ناجين أسفل عقار منهار نطاق حي الشرق، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار لمنع تواجد السيارات أو المواطنين خشية على أرواحهم.

ويجرى تكثيف الجهود للبحث عن أي ناجين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان من سكان العقار أن العقار كان تحت الترميم وكان يتواجد عمال داخله.

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