ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. البحث عن ناجين أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

البحث عن ناجين أسفل
البحث عن ناجين أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يكثف رجال الشرطة والحماية المدنية وجهات الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، جهودهم، مساء اليوم الأحد، للبحث عن ناجين أسفل عقار منهار نطاق حي الشرق، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار لمنع تواجد السيارات أو المواطنين خشية على أرواحهم.

 ويجرى تكثيف الجهود للبحث عن أي ناجين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان من سكان العقار أن العقار كان تحت الترميم وكان يتواجد عمال داخله.

1700415891089_copy_1280x960
1700415891089_copy_1280x960
1700415891234_copy_1280x960
1700415891234_copy_1280x960
1700415891120_copy_1280x960
1700415891120_copy_1280x960
1700415891065_copy_1280x960
1700415891065_copy_1280x960
1700415891038_copy_1280x960
1700415891038_copy_1280x960
1700415890969_copy_1280x960
1700415890969_copy_1280x960
عقار بورسعيد المنهار بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد أنقاض
ads