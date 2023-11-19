أخي يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعي أحمد، مفاداه إنهم 4 أخوة شباب، وتوفى والدهم وترك لهم ميراثا، لافتا إلى أن والدهم حرم أحد أخوتهم من التعليم ويريد أن يأخذ مقدار تعليمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو اتفقوا على إنهم يعطوه حقه فهذا لا يخالف الشرع، فالأب لما قعد ابنه من المدرسة، وأعطى له أجر المثل، فالمفروض إن الابن حصل على حقه، لكن لو لم يحصل على راتب يمكن أن يطالب على راتبه بأثر رجعى".

وتابع: "ففى هذه المسألة يوجد حلين، يمكن أن يتفقوا على منح أخيهم مبلغ من الميراث مقابل تعليمه، أو أنه لو لم يأخذ أجر على عمله، فواجب عليهم أن يدفعوا لهم قيمة أجره، فهذا الأمر يعتبر دين فى ذمة والده لابد من سداده، وهذا بمحض الاتفاق وصلة الرحم".