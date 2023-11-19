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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم 2026.. الجماهير تقتحم ملعب مباراة مصر وسيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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اقتحم عدد من جماهير منتخب سيراليون ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا خلال مباراة منتخب مصر أمام سيراليون ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ونزل عدد من الجماهير إلى أرض الملعب في الدقيقة 88 وتوجهوا إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح لالتقاط الصور معه ولكن لاعبو المنتخب ورجال الامن سيطروا على الموقف وتم استئناف المباراة عقب توقف لمدة دقيقتين.

تقدم  محمود تريزيجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من بداية اللقاء، ثم أضاف الهدف الثاني في مرمى سيراليون عند الدقيقة 62، بعد تسديدة قوية اصطدمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.

 

جماهير منتخب سيراليون ملعب صامويل كاتيون مباراة منتخب مصر أمام سيراليون
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