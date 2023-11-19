تصفيات كأس العالم 2026.. الجماهير تقتحم ملعب مباراة مصر وسيراليون

اقتحم عدد من جماهير منتخب سيراليون ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا خلال مباراة منتخب مصر أمام سيراليون ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ونزل عدد من الجماهير إلى أرض الملعب في الدقيقة 88 وتوجهوا إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح لالتقاط الصور معه ولكن لاعبو المنتخب ورجال الامن سيطروا على الموقف وتم استئناف المباراة عقب توقف لمدة دقيقتين.

تقدم محمود تريزيجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من بداية اللقاء، ثم أضاف الهدف الثاني في مرمى سيراليون عند الدقيقة 62، بعد تسديدة قوية اصطدمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.