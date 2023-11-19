مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في أبو النمرس

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة الشقة محل سكنها بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بقرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سقوطها من الطابق الرابع محل سكنها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.