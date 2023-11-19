شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأحد، عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا..

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.

كذلك، واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا ومستشفى الأندونيسي، شمال مدينة غزة.