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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات مونديال 2026.. تريزيجيه يعزز تقدم مصر بالهدف الثاني في مرمى سيراليون

محمود حسن تريزيجية
محمود حسن تريزيجية
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عزز محمود حسن تريزيجيه تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في مرمى سيراليون في اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هدف تريزيجية الثاني في مرمى سيراليون عند الدقيقة 62، بعد تسديدة قوية اصطدمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.

وكان محمود تريزيجية أحرز هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من بداية اللقاء.

 
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.
خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيل سيراليون أمام مصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيساي.
خط الدفاع: عثمان كاكاي- محمد كابيا- عبدول كابيا- إيمانويل سماديا.
خط الوسط: تيريس فورنا- أبو دومبويا- أغسطس كارجبو- محمد بويا توراي- الحسن كوروما.
خط الهجوم: سليمان كايكاي.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخب سيراليون مع أثيوبيا سلبيا.

 

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