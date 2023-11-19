التكنولوجيا الرقمية وإشكالية الهوية الثقافية

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 07:24 م

بلاشك يعيش العالم في التحول الرقمي والثقافة الرقمية التي جعلت حياتنا لها شكل متميز وقيمة كبيرة وعوائد اقتصادية واجتماعية ننتظرها من وراء هذا الأمر الذي يعيش فيه العالم في السنوات الأخيرة، واتجاه العالم الي الرقمية والسرعة في التقدم، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نتيجة الثقافة الرقمية واقتحامها مختلفة مناحي حياتنا حتي غيرت أسلوب الحياة إلى الأفضل بلا شك.

كما أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي علي ضرورة اهتمام الشباب بقطاع التكنولوجيا التي تعد من أهم القطاعات التي ينبغي للشباب أن تهتم به وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي 23 الذي افتتحه اليوم الأحد في قاعة مصر للمؤتمرات الدولية، وافتتح أيضا عدد من الشركات العالمية العالمية ففي مجال التعهيد التكنولوجيا الرقمية أيضا.

والتكامل بين الثقافة التقليدية والثقافة الرقمية يشكل تحديًا وفرصة في آن واحد، فكلاهما يكمل الآخر ويجعل سيرورة الأحداث والإنجازات المتحققة كل يوم تأخذ شكل المنطقية،وهناك بعض الجوانب المهمة لهذا التكامل ويتمثل في حفظ التراث الثقافي علي سبيل المثال،حيث يمكن للثقافة الرقمية أن تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التراث الثقافي من خلال رقمنة الوثائق والمعلومات التاريخية. ونقل القصص والفنون،حيث توفير وسائل لنقل القصص والفنون التقليدية إلى العالم الرقمي، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المحتوى على الإنترنت. وتعزيز التفاعل الرقمي من خلال إتاحة فرص للتفاعل الرقمي مع الثقافة من خلال وسائط مثل الألعاب الرقمية والتجارب التفاعلية.

وهناك مجال توفير محتوى تعليمي رقمي وتتم من خلال استخدام التقنيات الرقمية في تقديم المعرفة والتعليم حول الثقافة والتاريخ.

بالإضافة إلي تشجيع على الإبداع الرقمي من خلال توفير منصات للفنانين والإبداعيين للتعبير عن أنفسهم من خلال وسائط رقمية مبتكرة. فضلا عن تحقيق التواصل بين الأجيال من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لتسهيل التواصل بين الأجيال المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة.

والمشاركة المجتمعية بين جميع الفئات من خلال استخدام الثقافة الرقمية لتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء مجتمعات رقمية متكاملة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالتغير المناخي علي سبيل المثال، مما يساعد في فهم الاتجاهات وتوقع التطورات المستقبلية.

نظم التنبؤ بالطقس:

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم تنبؤ دقيقة للطقس، مما يساعد في التحضير لظواهر جوية متطرفة وتقديم تحذيرات مبكرة.

تحسين كفاءة الطاقة

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقية في المباني والصناعات.

ويمكن استخدام التحليلات البيئية القائمة على الذكاء الاصطناعي لفحص تأثيرات التغير المناخي على البيئة والنظم البيئية

ولكن التحدي الرئيسي هو الحفاظ على التوازن بين التقاليد والتكنولوجيا، وضمان أن التكنولوجيا تعزز ولا تحل محل القيم والهويات الثقافية التقليدية. وتلك هي الإشكالية الحقيقة بين الثقافتين.