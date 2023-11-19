"القومية للاستشعار من بعد" تشارك في معرض Cairo ICT23

شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في فعاليات الدورة 27 من معرضCairo ICT23، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واشتمل جناح الهيئة في المعرض على العديد من منتجاتها وخدماتها في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حيث عرضت الهيئة مجموعة من الصور الفضائية لتطبيقات تتبع التغيرات المكانية للزراعة واستصلاح الأراضي واستكشاف الثروات المعندية ورصد تغيرات الشواطئ في كل من الغردقة والساحل الشمالي، وتقييم وتنبؤ بالتغيرات المناخية في سواحل البحر المتوسط، والتنبؤ بالآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من منتجات الاستشعار من البُعد ومنها نماذج للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عرض خدمات تحليل الصور الفضائية، وخدمات رصد الأرض، وخدمات التخطيط والتنمية.

وحظيت مشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المعرض الدولي للاتصالات باهتمام كبير من الزوار، حيث قاموا بزيارة الجناح الخاص بالهيئة للتعرف على منتجاتها وخدماتها، كما عقدت الهيئة عددًا من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المُشاركة في المعرض؛ لمناقشة سُبل التعاون في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

ويشمل جناح الهيئة عرض نشاطات مُتخصصة في تطبيقات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، حيث قامت الهيئة بتقديم منصات تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الزراعة ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى عرض بعض التطبيقات الخاصة بالشمول الرقمي وكذلك أطالس لمشروعات الدلتا الجديدة.

من جانبه، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء إلى ضم خدمات الهيئة إلى منصة الحوسبة السحابية لافتًا إلى أن الهيئة تخدم العديد من المشروعات القومية التي تخدم تحقيق أغراض التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة بتقديم حلول مُبتكرة في مجالات التكنولوجيا والفضاء، مما يُعزز دورها الريادي في تطوير المشاريع البحثية والتطبيقات العلمية.

وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تهدف من المشاركة في المعرض إلى التعريف بمنتجاتها وخدماتها، وتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمشاركة في مناقشة أحدث التطورات في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.