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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لافتات دعاية انتخابية وتأييد للرئيس السيسي بشوارع الغردقة

بدء الدعاية الانتخابية
بدء الدعاية الانتخابية بالبحر الاحمر
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انتشرت الدعاية الانتخابية في شوارع  مدينة الغردقة السياحية واكتظت الميادين بلافتات الدعايا المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها في شهر ديسمبر المقبل والذي حصل على ثقة المصريين لما تشهده البلاد من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وحزمة قرارات ومساعدات اجتماعية و رعاية صحية في صالح الشعب المصري.

وجذبت لافتات الدعاية التي تحمل تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي على اعجاب السياح الأجانب أثناء حولتهم في شوارع مدينة الغردقة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لها.

وأكد محمد ابو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى دعم القطاع السياحي والعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية وشركات السياحة للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات الكبرى دعمه للقطاع السياحي .

ولفت إلى أن السياحة شهدت انتعاشة سياحية هائلة في حقبة الرئيس السيسى والذي أولى اهتماما بالسياحة وتشجيع الاستثمار السياحي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السياحيين.
وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيةث المقبلة حفاظا على حالة الاستقرار التي تشهدها مصر تحت قيادته الحكيمة، مؤكدا أن ملايين العاملين بالقطاع السياحى تؤيد وتبايع السيسى توليه رئاسة البلاد لفترة جديدة.

وأوضح الطفرة السياحية والإنشائية التي شهدتها السياحة في عصر السيسي وتنفيذ مشروعات قومية كبري خدمت القطاع السياحي مثل تطوير الطرق ورفع كفاءة المطارات.

ولفت إلى أن القطاع السياحي من أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتشغيل ملايين الايدي العاملة.

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الانتخابات الرئاسية المقبلة السياح الأجانب العاملين بالقطاع السياحي للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
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