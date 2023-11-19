تصفيات مونديال 2026.. منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

حسم منتخب مصر الشوط الأول متقدما على مضيفه منتخب سيراليون بهدف في اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب مصر النجم محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 18 من بداية اللقاء.

وشهد الشوط الأول تعرض اللاعب تيريس فورنا لاعب خط وسط منتخب سيراليون للطرد بالبطاقة حمراء المباشرة بعد التدخل القوي على حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر في الدقيقة 38.



جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيل سيراليون أمام مصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيساي.

خط الدفاع: عثمان كاكاي- محمد كابيا- عبدول كابيا- إيمانويل سماديا.

خط الوسط: تيريس فورنا- أبو دومبويا- أغسطس كارجبو- محمد بويا توراي- الحسن كوروما.

خط الهجوم: سليمان كايكاي.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخب سيراليون مع أثيوبيا سلبيا.