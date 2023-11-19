تأهل تاريخي.. صربيا تصعد لأول مرة لنهائيات يورو 2024

كتب منتخب صربيا تاريخًا جديدًا له، بالتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأوروبية، بعدما خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات يورو 2024، عقب تعادله اليوم مع منافسه منتخب بلغاريا بهدفين لكلا منهما، لأول مرة في تاريخه بمسمى الدولة الجديد، بعد انشقاق وتفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

وتقدم منتخب صربيا مبكرًا في الدقيقة 16 عن طريق مدافعه ميلوش فيلكوفيتش، لكن قلب المنتخب البلغاري الطاولة بهدفين في الدقائق 59 و69 سجلهما جورجي روسيف وكيريل ديسبودوف.

وخطف منتخب صربيا هدف التعادل القاتل، في الدقيقة 82، برأسية متقنة من سردان بابيتش.وبتلك النتيجة رفع منتخب صربيا رصيده إلى 14 نقطة، في وصافة ترتيب المجموعة السابعة، بينما وصل رصيد بلغاريا إلى 4 نقاط فقط في المركز الخامس والأخير.

ونجح المدرب دراجان ستويكوفيتش في مواصلة التألق مع المنتخب الصربي، بعدما كان قد قادهم لنهائيات كأس العالم 2022، نجح في كسر عقدة الغياب عن اليورو.

لم يشارك المنتخب بمسمى الدولة الحالية (صربيا) من قبل في أمم أوروبا، وذلك منذ تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي كانت صربيا أحد أجزائها، والتي شاركت في يورو عام 2000، وودعت المسابقة من الدور ربع النهائي على يد هولندا بسداسية مقابل هدف.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، انتصر المنتخب المجري الذي ضمن التأهل مسبقًا على حساب الجبل الأسود بثلاثية مقابل هدف.

وسجل ثلاثية منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي هدفين وآدم ناجي، بينما أحرز سلوبودان روبيجيتش، ليحافظ منتخب المجر على صدارة مع ختام منافسات التصفيات، بينما فقد منتخب الجبل الأسود فرصته في التأهل باحتلاله المركز الثالث.