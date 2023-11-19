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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. انهيار عقار سكني بحي الشرق في بورسعيد

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
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انهار عقار سكني بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار وجاري التعامل مع الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار لمنع تواجد السيارات أو المواطنين خشية على أرواحهم، في الوقت الذي مازال الجهود المبذولة مستمرة ولم يُكشف حتى الآن عن وجود أشخاص داخل العقار وقت سقوطه من عدمه.

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