أستاذ اقتصاد يكشف تفاصيل تطورات أزمة الدولار

كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه ومصر حاليا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر.

وأكد عبد العظيم، أن مصر في حال أفضل كثيرا من دول في المنطقة المحيطة، حيث تتمتع باستقرار أمني واقتصادي.

وأردف أن تصريح رئيس الوزراء عن انتهاء أزمة الدولار قريبا ووصفها بالأزمة العابرة، يكون نتائج عن رؤية ومعلومات لديه موضحا أن انتهائها مرتبطا بتوفير الدولار ووجهة نظر رئيس الوزراء ربما تكون زيادة الصادرات في مجالات كثيرة.

واختتم أستاذ الاقتصاد، أن عدم توفير العملة الصعبة يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، لافتا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.

