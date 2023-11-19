الأجهزة الأمنية تضبط نصاب بالجيزة أوهم مواطنين بقدرته على قبولهم بالكليات العسكرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط شخص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية.



وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

وأوضحت: بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.