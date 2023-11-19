مديرية العمل بأسوان تنظم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة (صور)

نظمت مديرية العمل فى أسوان بقيادة فوزى صابر بجولة تفقدية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع مشروع سنابل سونو أسوان، وذلك بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بادرة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاته وزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأكد فوزى صابر على أن العمال بالمشروع قدموا خالص الشكر للرئيس السيسى على هذا الإهتمام الذى يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة الغير منتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية وتوفير الحماية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة .

ولفت إلى أن العمال تقدموا أيضاً بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان لحرصهم على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لكافة أنواع الدعم المتاحة.

وأكد على أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم .

وأشار إلى أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى إستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو ، مشيراً إلى دور ذلك فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية والصناعية .

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