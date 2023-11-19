إخلاء سبيل 3 أشخاص بعد اتهامهم بخطف صاحب مكتب مقاولات في أكتوبر

قررت جهات التحقيقات بأكتوبر إخلاء سبيل ٣ أشخاص بينهم سيدة بعد اتهامهم بخطف صاحب مكتب مقاولات وذلك بعد تصالح الطرفين.

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب مكتب مقاولات يفيد بقيام سيدة باستدراجه بحجة قضاء سهرة حمراء وخطفه من قبل آخرين بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وزوجته وآخر بسبب خلافات مالية بينهم وبين المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.