تصفيات مونديال 2026.. تريزيجيه يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر في شباك سيراليون

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى سيراليون باللقاء الذي يجمعهما حاليا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هدف محمود تريزيجية في الدقيقة 18 من بداية اللقاء.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة في مواجهة سيراليون، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخب سيراليون مع أثيوبيا سلبيا.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيل سيراليون أمام مصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيساي.

خط الدفاع: عثمان كاكاي- محمد كابيا- عبدول كابيا- إيمانويل سماديا.

خط الوسط: تيريس فورنا- أبو دومبويا- أغسطس كارجبو- محمد بويا توراي- الحسن كوروما.

خط الهجوم: سليمان كايكاي.