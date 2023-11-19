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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد الفوز على الهلال الليبي

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كل من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" والبنيني سامسون أكينيولا.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك معتمد جمال الهلال الليبي أيمن مصطفى
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