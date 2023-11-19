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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بادارة جنوب التعليمية.. صور

استاذة سمية الخطيب
استاذة سمية الخطيب وكيل تعليم الجيزة
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تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية تعليم الجيزة، اليوم الأحد، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالجيزة، حيث أكدت على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي، ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم، مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

جاء ذلك بحضور عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة  التعليمية، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

كما تفقدت الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل ورياض الاطفال وأكدت تفعيل اليوم الرياضى وحصص المشاهدة لقناة مدرستنا واستمعت إلى الطلاب وللاطمئنان علي سير العملية التعليمية.

وكيل تعليم الجيزة وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدرسة ابو بكر الصديق التعليمية تفقدت سميه الخطيب وكيل المديرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفعيل اليوم الرياضى وحصص المشاهدة لقناة مدرستنا الإهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء
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