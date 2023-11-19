رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور اشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية، والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ايمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث وأعضاء الصندوق الطبي.

وأشار “القاصد” إلي أن المجلس قام بالمصادقة على محضر المجلس السابق واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.

كما أوضح أن المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.

فى حين ناقش المجلس مقترح إعداد الخطة الخمسية القادمة طبقا لإحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات قادمة بدأ من عام ٢٠٢٤، واستعراض ما تم في نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.