مراسل "إكسترا نيوز": 7 شاحنات وقود أفرغت حمولتها في غزة عبر معبر رفح

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح هشام عبدالتواب، إن شاحنتيِّ وقود دخلتا إلى قطاع غزة، صباح اليوم، عبر المعبر، ليصل إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع بالفعل إلى 7 شاحنات.

ولفت إلى أن هذا يعود للجهود المصرية لإدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لقصفٍ شديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، والوقود تحديدا كانت ترفض إسرائيل دخوله قبل إطلاق سراح المحتجزين، لكن الضغوط المصرية نجحت في إدخاله.

وأضاف أن ذلك يتوافق مع التصريحات المصرية منذ أيام، بشأن ضغوطها في كل الاتجاهات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظرًا للحاجة الماسَّة للوقود في غزة لتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات وكذلك المخابز وغيرها من المرافق الحيوية.

وأشار إلى استمرار الجهود المصرية الحثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة من معبر رفح، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى اليوم، فيما بدأت مؤخرًا في إدخال الوقود إلى القطاع.



