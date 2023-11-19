السعودية ترسل طائرتي إغاثة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلهما إلى المتضررين في غزة

أرسلت المملكة العربية السعودية، اليوم /الأحد/، طائرتي إغاثة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلهما إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن طائرتي الإغاثية الـ13 والـ14 التي يسيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، غادرتا مدينة الرياض متجهتين إلى مطار العريش الدولي، وتحملان على متنهما 4 سيارات إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وأشارت (واس) إلى هذه المساعدات تأتي في إطار دور السعودية والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.