تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق

فاز منتخب الجزائر على مضيفه موزمبيق بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دو زيمبيتو، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

منتخب الجزائر تعرض لأزمة في بداية المباراة بإصابة لاعبيه عيسى ماندي وإسلام سليماني، ليتم استبدالهما بـ محمد أمين توجاي ومحمد الأمين عمورة في الدقيقتين 14، 17.

وتمكن فارس شعيبي مهاجم آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل هدف التقدم لـ الجزائر في الدقيقة 69، من متابعة لتسديدة زميله محمد عمورة والتي ارتطمت بالعارضة، لترتد للمهاجم الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأكد رامز زروقي انتصار “محاربي الصحراء”، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80، بعد تلقيه تمريرة من عمورة، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

انتصار الجزائر رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند 3 نقاط في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن منتخب موزمبيق يتواجد في مجموعة مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستُقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، رفقة منتخبي غانا وغينيا بيساو.