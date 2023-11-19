تعليم الفيوم تنظم ندوة عن تنمية الولاء والانتماء والمشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد، ندوة تنمية الولاء والإنتماء والمشاركة والدور الإيجابي للمواطن داخل جمهورية مصر العربية.

بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة أمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، والدكتورة أمال ربيع أستاذ بكلية التربية والعميد السابق للكلية، وحمادة الديان رئيس جمعية حقوق الإنسان، ومصطفى حسين، مدير إدارة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، والدكتورة سوزى بمديرية الطب البيطري، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد النادي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، وأمل أنور مدير إدارة العلاقات العامة، وعبدالنبي كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، والعاملين بالمديرية، ورؤساء أقسام ديوان المديرية، والعلاقات العامة والشئون التنفيذية بالمديرية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، رسالة ترحيب بالحضور، وأكدت على أهمية الولاء والإنتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أنها واجب وطني.

كما أكدت وكيل الوزارة، على ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

كما أكدت دكتورة أمال ربيع، على ضرورة الاعتصام والتكاتف فى الفترة الحالية، والوقوف خلف القيادة السياسية، وعرض الإنجازات الرئاسية، التي تتحدث عن تطوير مصر فى المرحلة الحالية، مع ضرورة مواجهة التحديات الخارجية من أجل حماية الوطن.

كما أشار الدكتور أحمد حسني، إلى الأحداث الخارجية التي تحدث خارج مصر، والمخاطر التى تواجهها الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب ضرورة مواجهة تلك التحديات بكل حزم وقوة، والوقوف خلف القيادة السياسية، من خلال النزول والمشاركة والإدلاء بصوتك فى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، تحت شعار صوتك أمانة وواجب شرعي.

كما أكدت دكتورة أمال جمعة، على أهمية المشاركة، وفق معطيات الفترة الحالية والواقع الذي نعيشه، والمطلوب الإتحاد والمشاركة الجماعية على أهم شئ وهو أمانة الوطن والأمان في التكاتف حول القيادة السياسية الواعية المدركة لما يحدث فى الخارج من مؤامرات.

وفى كلمته، بدأ مصطفى حسين بالأية الكريمة، “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ”.

حيث أشار إلى أن يتكاتف الجميع وتشارك جميع أفراد الأسرة من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف والتكاتف خلف القيادة السياسية.

وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض التربية الفنية، تحت عنوان مديرية التربية والتعليم، تتجمل بعلم مصر، بمشاركة متميزة من توجية التربية الفنية بشرق الفيوم، حيث تم عرض عدد من الأشكال والرسومات المتميزة لعلم مصر بألوان جذابة، وباستخدام خامات البيئة، تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجية التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية.

وفي نهاية الندوة، تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر والتقدير لجميع الحضور، عمداء الكليات بجامعة الفيوم، والقيادات التنفيذية والتعليمية، والعاملين بديوان المديرية، وذلك لتلبية الدعوة لحضور الندوة، والتأكيد على ضرورة الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال النزول والمشاركة.

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