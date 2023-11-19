برلمانية: المرأة المصرية رمانة الميزان في الانتخابات الرئاسية القادمة

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية القادمة هي الحصان الرابح ورمانة الميزان، مؤكدة أنه مما لاشك فيه أن المرأة المصرية هي شريك رئيسي في العملية الانتخابية، وهي المحرك الحقيقي لمؤشرات التصويت خاصة وأن كافة المشاركات والاستحقاقات الانتخابية السابقة تؤكد ذلك، حيث إن نسب مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية وأيضا النيابية السابقة تدل بما لا يدع مجالا للشك أنها صاحبة صوت انتخابي حقيقي وشريك في الرجل في العملية السياسية، وبالتالي نحن على يقين من أنها في هذه المرأة أيضا ستضرب أروع الأمثلة في المشاركة كما عهدناها في السابق.

وأضافت عطوة كما أن الإعلام بكل أشكاله مطلوب منه أن يساهم فى توعية المواطن وأن يكون بمثابة حائط صد لأى تزييف يحدث عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعى.

ووجهت عضو مجلس النواب رسالة الى الاعلام المصرى، قائلة: نحتاج من الإعلام أن يقوم بمجهود مستمر وليس على فترات وألا يتوقف عن التوعية ونشر الحقائق والرد على أى شائعة يكون من خلال النزول لأرض الواقع والنقل الحى للمواطنين بالصوت والصورة حتى لا يكون هناك مجال للتشكيك.