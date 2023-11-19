"القاهرة الإخبارية": العاهل الأردني يشدد على إدخال المساعدات لغزة ورفض تهجير السكان

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الأردنية، تحاول العمل علي حشد دولي خاصة الدول الأوروبية لما لها من تأثير علي قوات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن ما تقوم به من جرائم بحق قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن "ملك الأردن" الملك عبدالله الثاني تأكيده علي أهمية الضغط الأوروبي للحفاظ علي الوضع القانوني في قطاع غزة من اجل إيقاف الجرائم التي تستهدف الأطفال الأبرياء.

وأضافت أنه كان هناك اتصال هاتفي من الملك عبدالله مع مسؤول المستشفى الميداني الأردني، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي قبل أيام، للاطمئنان علي الأطباء المصابين جراء القصف، حيث وصف ما حدث باللإنسانية، قائلًا إن الأردن سيتعامل بكافة الوسائل حول ما حدث في محيط المستشفى الميداني.

وأضافت أن ملك الأردن بحث مع رئيسية المفوضية الأوروبية إدخال المساعدات لقطاع غزة دون وجود عوائق بجانب عدم تهجير سكان القطاع.