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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم: اجتماع لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الإجتماع الأسبوعي، لمناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى، بحضور الدكتور حاتم فاضل مكتب دار الدراسات والتصميمات العمرانية والمهندسة عفاف فكري مدير إدارة المشروعات بالشركة ومهندسي الإشراف بالشركة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي إطسا ويوسف الصديق وسبل دفع الأعمال بتلك المشروعات والانتهاء منها تباعًا والتنسيق بين الشركة والشركات القائمة على تنفيذ الأعمال تمهيدًا للاستلام المشروعات لدخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد "النجار" على سرعة تلافي أي ملاحظات فنية وتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمركزين ولتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين المقيمين بالقرى الأكثر إحتياجاََ.

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