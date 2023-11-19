"النواب العراقي" يتسلم بلاغا رسميا من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي

تسلم مجلس النواب العراقي اليوم /الأحد/ بلاغا رسميا من قبل المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأكدت المحكمة - في قرارها وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح ومخالفة دستورية.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد قررت في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر الجاري قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.