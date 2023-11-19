بطولة شمال أفريقيا.. منتخب الشباب يخسر من تونس برباعية

تلقى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض المدير الفني هزيمة كبيرة برباعية مقابل هدفين من منتخب تونس في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس .

سجل نسور قرطاج الرباعية في الدقائق من 21 و23 و 25 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما أحرز هدفي منتخب مصر اللاعب كريم سعيد في الدقيقتين 53 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي

خط الوسط: أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبد الله

خط الهجوم: عمر خضر، محمد زعلوك

وكان منتخب مصر حقق الفوز على الجزائر بثلاثية في الجولة الماضية، وتعادل مع منتخب ليبيا 1-1 في الجولة الأولى.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط في المركز الثالث بينما قفز منتخب تونس لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، في البطولة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر.