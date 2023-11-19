نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يجتمع بفريق البرنامج الرئاسي (مودة)

اجتمع الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفريق المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية (مودة) تمهيدًا لانطلاق مرحلة جديدة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "مودة" والشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة في تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة محمد علي أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والمنسق الفني لمشروع مودة بالجامعة، ثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمنسق الإداري للمشروع، وأعضاء هيئة التدريس أعضاء المشروع.

خلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء الفريق مشيدًا بالإنجاز الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة، وعلي أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة.

كما أكد على دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وأشارت الدكتورة هبة محمد على، إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب.

جدير بالذكر أن مشروع (مودة) حقق العديد من الإنجازات المشتركة فى الفترة السابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتى أسفرت عن إعداد (٧٤٤) كادر تدريبي من أعضاء هيئة التدريس علي مستوى (٢٧) جامعة، وتدريب (١٣٥ ألف) طالب وطالبة علي مستوى ١١ جامعة مصرية.