رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف، ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف.

تأتى الزيارة في إطار التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.

حيث نفذت الجامعة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ممثلة فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد مدير مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، الدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها، فضلًا عن كيفية حماية النفس والغير من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يتطلب وجود استراتيجية تعليمية تراعي المنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا؛ بهدف الحفاظ على الهوية، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة قد شملت عدة محاضرات تم عقدها بالمدينة الجامعية طالبات وقد تضمنت هذه المحاضرات وجود الاسرة ضرورة دينية ومجتمعية، اختيار شريك الحياة، أحكام الخطبة، أحكام الزواج، فن التعامل بين الزوجين، إدارة الخلاف بين الزوجين، التربية الصالحة للأبناء، وانتهت فعاليات الدورة بتسليم شهادات للمتدربين وتكريمهم.