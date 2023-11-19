حملة السيسي تستقبل وفدًا من حزب حماة وطن

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدًا من حزب حماة وطن، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، وعددًا من قيادات الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وفي بداية اللقاء رحب المستشار بوفد الحزب وعبر عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن حزب حماة وطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها لمرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عددًا من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة وعلى رأس هذه الإنجازات تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية. فضلًا عن توجيهاته بتخيفض نفقات الدعاية إلى الحدود الدنيا لدعم الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة وطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين على دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية.

وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة ١٠مليون جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.