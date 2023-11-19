شاهد| عاصفة ترابية خفيفة وسحب ملبدة بالغيوم تغطيان سماء القاهرة

رصدت عدسة البوابة نيوز، مساء اليوم الأحد، عاصفة ترابية خفيفة وسحبًا ملبدة بالغيوم، تغطي سماء مدينة القاهرة، وتحديدًا على كوبري قصر النيل.

وتسببت العاصفة في انخفاض الرؤية الأفقية، وانتشار الغبار في الهواء، مما أدى إلى تغير لون السماء إلى اللون الرمادي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية ومناطق من شمال الصعيد يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقب ذلك تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والدلتا.